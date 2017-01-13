Видео, Личности

Анна Винтур может появиться в спин-офф «Одиннадцати друзей Оушена»

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После завершения «Трилогии Оушена» создатели решили сосредоточиться на сюжетном спин-оффе, посвященном исключительно подругам главного героя. Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 8 июня 2018 года, и режиссер не перестает радовать поклонников легендарной истории новостями о звездах экранов и камео-ролях модных инсайдеров, которые появятся в картине.

Так, уже известно, что в фильме примут участие Александр Вэнг, Зак Позен, Рианна, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Сандра Буллок и Джеймс Корден. Однако на днях портал Page Six сообщил об интересных слухах: вероятно, в «Подругах Оушена» снимется сама Анна Винтур. Такое решение кажется логичным: ведь события картины будут происходить во время ежегодного бала Met Gala, организацией которого занимается Винтур.

Подготовила Александра Даруга

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