Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Милане

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Главный редактор американской версии журнала Vogue — Анна Винтур рассказала о своих впечатлениях о неделе моды в Милане. Журналистка отметила дебютный показ Франческо Риссо для Marni, а также его сложную работу с тканями. Не забыла Винтур и про невероятный показ Миуччи Прада, выполненный в стилистике 60-х и 70-х. Помимо этого, Анна обратила внимание на огромный творческий вклад дизайнера Алессандро Микеле в новую коллекцию Gucci. По мнению главного редактора Vogue его коллекции стали более сильными и продуманными до мелочей.

Подготовила Екатерина Горбенко