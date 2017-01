Анне Кливленд грозит штраф за невыполнение условий контракта

0 0 0

Анна Кливленд известна своей оригинальной внешностью, а также тем, что многие дизайнеры – к примеру, Зак Позен – считают ее своей музой. Сегодня стало известно, что модели угрожает штраф в размере 350 тысяч долларов.

В мае этого года Кливленд заключила с компанией All in the Works контракт на съемки документального фильма об истории девушки. Однако, спустя 4 месяца после начала работы над картиной Анна отказалась продолжать сотрудничество. Теперь компания требует от модели компенсации трат на продакшн.