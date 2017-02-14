Антон Белинский представит новую коллекцию в Париже

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Финалист конкурса VFiles, а также полуфиналист конкурса молодых дизайнеров LVMH — украинский дизайнер Антон Белинский, организует показ новой коллекции в рамках парижской недели моды. Шоу запланировано на 1 марта в пространстве национального музея искусства Франции — Palais de Tokyo в 15:00 по местному времени. Накануне показа дизайнер опубликовал несколько снимков с нарядами из коллекции FW 17-18.

«Я не очень люблю слово «вдохновение», так как оно давно себя исчерпало. Мы никогда не ищем его, описываем вещи, окружающие нас сегодня. Мы констатируем происходящее. Вектор этой коллекции — обмен вещей и элементы национального костюма, который мы можем увидеть абсолютно везде: от подземного перехода до музея Гончара», — прокомментировал Антон.

Anton Belinskiy SS/17

Подготовила Екатерина Горбенко