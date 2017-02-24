Аризона Мьюз стала главной героиней кампейна Chanel

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Американская модель Аризона Мьюз приняла участие в съемке сразу двух рекламных роликов — новой весенне-летней коллекции одежды, а также балеток из линейки «My CHANEL Ballerinas». В первом видео звезда глянцевых обложек появляется в уютном белоснежном кафе, где устраивает небольшое чаепитие. Во втором — Аризона прогуливается в белоснежных балетках по шумным городским улицам, а также проводит время за чтением книги. Все новинки из коллекции S/S’17 уже доступны к покупке. Приобрести их можно в официальных магазинах французского бренда.

Подготовила Екатерина Горбенко