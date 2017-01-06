Аризона Мьюз в объективе Карла Лагерфельда для кампейна Chanel S/S’17

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Вслед за парижским шоу Chanel, которое состоялось в рамках парижской Недели моды в пространстве Grand Palais и напрямую было связано с технологическими мотивами, последовала и рекламная кампания. Снимал ее сам Карл Лагерфельд. На этот раз немецкий дизайнер решил ограничиться лишь белоснежным фоном и одной супермоделью — 28-летней американкой Аризоной Мьюз. Яркие образы из коллекции S/S’17 наполнены знаковыми предметами французского Дома твидовыми костюмами, юбками солнце-клешь, балетками с черным носком и, конечно же, аксессуарами с логотипом Chanel. Наряды также сопровождают яркие, неоновые оттенки, а также компактные клатчи, напоминающие роботов.