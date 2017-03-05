Коллекции

Асимметрия и фактурность в коллекции Acne Studios FW 17-18

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Похоже, дизайнер Джонни Йоханссон пересмотрел огромное количество oversize жакетов: «Я знал наверняка только то, чего я точно не хотел видеть в своей новой коллекции, — поделился креативный директор марки Acne Studios за кулисами шоу. — Я никак не хотел затрагивать тематику уличной или спортивной одежды». Йоханссон пошел по абсолютно противоположному пути, преследуя женственную, романтичную, слегка наивную, но в то же время претенциозную и чудаковатую эстетику, которой славится бренд. Было приятно увидеть мягкую сторону Acne Studios.

Вдохновленная дизайном ручных кукол Пауля Клее, которые тот сделал для своих детей, коллекция была полна деконструкцией, примитивных швов и пэчворка. Йоханссон хотел, чтобы коллекция выглядела как можно взрослее без какого-либо юношества. Отсюда и асимметричные силуэты, длинные фасоны и многослойность тканей. Баланс в коллекцию привносит сдержанная цветовая палитра, а также мелкие цветочные паттерны. Акцент привнесли очки необычной формы, а также огромные кожаные сумки-шопперы.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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