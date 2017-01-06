Новости моды

ASOS представил коллекцию мужских чокеров

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Несмотря на то, что все модные критики в один голос назвали популярные в прошлом году чокеры анти-трендом 2017, всего пару дней назад крупнейший онлайн-магазин Великобритании ASOS выставил на продажу коллекцию чокеров для мужчин.

Аксессуар выполнен из бархата и представлен в нескольких цветовых вариациях: розовый, изумрудно-зеленый и черный. А для тех, кто действительно не боится привлечь внимание, ритейлер предлагает несколько более оригинальных вариантов: двойной замшевый чокер, чокер в форме банданы или даже винтажный кожаный чокер.

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Подготовила Анастасия Малая

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