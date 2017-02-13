Ассиметричный крой в коллекции Proenza Schouler FW 17-18

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Креативный дуэт дизайнеров Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу организовали один из самых запоминающихся показов в рамках недели моды в Нью-Йорке. На этот раз дизайнеры задействовали свой фирменный логотип красного и белого цвета, который появился на длинных, черных лентах, а также мех из овчины, пришитый на широкие лацканы верхней одежды. К слову, теплым вещам Эрнандес и Маккалоу уделили особое внимание. В коллекции были представлены кожаные куртки, двубортные пальто серого цвета, а также длинные белоснежные дубленки со светло-коричневым мехом.

Как и в предыдущем сезоне доминирующими оттенками коллекции стали черный, белый и красный, исключением лишь стал нежно-розовый и персиковый оттенок, который нашел свое отображение в асимметричном платье с черными диагональными лентами в области талии. Что касается аксессуаров, в осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагают носить объемные сумки-шопперы, спиралевидные черные и белые браслеты, а также обувь на плоской подошве с атласными лентами, благодаря которым обувь надежно фиксируется на ноге.

Подготовила: Екатерина Горбенко