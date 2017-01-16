Atelier Versace больше не будет участвовать в кутюрных Неделях моды

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Atelier Versace не будет проводить показ во время кутюрной Недели моды в Париже. Вместо презентации на подиуме, на протяжении всего года бренд поддержит ряд встреч и активностей с клиентами в разных городах мира, включая Гонконг и Нью-Йорк.

Учитывая отказ от кутюрных Недель моды (Atelier Versace также не будет делать шоу и в июле), теперь бренд будет проводить 6 показов в год, вместо восьми.

«На данный момент мы делаем шесть шоу в год, и, мне кажется, это довольно много. Еще кутюр – будет уже слишком, – сказал исполнительный директор Джонатан Акеройд. – Все мы знаем, что модель меняет многое в коллекции, так почему бы не воспользоваться возможностью и попробовать что-то новое?»

Подготовила Анастасия Малая