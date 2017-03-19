В продажу поступила детская коллекция одежды Baby Dior S/S’17

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Корделия де Кастеллан — креативный директор линии Baby Dior, представила детскую коллекцию сезона весна-лето 2017. Вдохновившись пейзажами природы, дизайнер создала линейку в пастельном розовом, сером, насыщенно-зеленом, оранжевом и голубом оттенках. В нее вошли как простые, так и более элегантные платья для девочек. помимо этого в коллекции присутствуют футболки с принтами и рубашки с однотонными брюками для мальчиков. Коллекция уже поступила в продажу. Приобрести ее можно в официальных магазинах Dior, а также на официальном сайте французского бренда.

Подготовила Янина Борисова