Back to Black: Французский бренд Balenciaga организовал выставку черных платьев

По случаю празднования 100-й годовщины со дня своего основания, французский бренд Balenciaga организовал выставку «Balenciaga: Working in Black» в пространстве дома-музея Бурделя, посвященную исключительно черным платьям. Помимо этого, еще несколько выставок запланированы на 2017 год в парижском музее Гальера. Выставка открыта для посетителей до 16 июля и охватывает порядка 70 экспонатов. Среди них представлена как повседневная одежда, так и вечерние наряды, оформленные блестками, бахромой и бусинами. Все предметы, представленные в музее Бурделя, созданы в период с 1938 по 1968 год, когда кутюрье закрывал свой модный Дом.

Отсутствие яркой цветовой палитры привлекает внимание в первую очередь за счет инновационных форм, которые использовал в своей работе Кристобаль Баленсиага. В экспозиции представлены платья фасона бабочка, воздушный шар и мешок. Вместе с этим выставка вместит в себя и платья-туники, которые разработал испанский модельер в период с 1951 по 1955 год. Куратор выставки Вероник Беллоир объяснила, что на дизайнера повлиял фольклор и традиции его испанского детства.

«Все говорят, что Баленсиага был вдохновлен испанскими живописцами. Он испанец. Как и у испанских художников в нем есть двойственность между тенью и светом, — сказала Вероник во время предварительного просмотра выставки.— У Кристобаля также была очень личная и четкая концепция женской элегантности и одежды. Он говорил, что может одеть любую женщину и что вам не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть элегантной».

Выставка разделена на четыре секции: «Drafts and construction» (Проекты и конструкции), которая рассказывает о сложных формах и разработке фасонов, «Silhouettes and volumes» (Силуэт и объем), сосредоточенная на требовательных дизайнерских навыках и его игре с тканевыми текстурами, «Working in Black» (Работа с черным цветом), и, наконец, четвертая секция имеет два разветвления «black and light» (Черный и светлый) и «black and colors» (Черный и цвета). Последний блок наглядно демонстрирует как текстуры и акценты на поверхности ткани создают трехмерный объем на черной одежде.

Подготовила Екатерина Горбенко