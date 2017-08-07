Багет, берет, Софи Марсо: вся правда о мифах Парижа от Оли Котрус

Быть среди «большинства» – пошло. Относиться к любимым «большинством» вещам пренебрежительно – модно: «Ой, да ну что вы нашли в (название популярной группы/города/ресторана/методики похудения)! Еще одного поста о них я не переживу!». Но даже для снобов и нигилистов существуют явления, места и люди с неприкасаемым авторитетом, скажем, Джоан Роулинг, Бейонсе и лучший город в мире – Париж.

Легендарные города вроде французской столицы обросли стереотипами, которые теперь искусственно поддерживаются. «Гардероб типичной парижанки», «Как ухаживают за кожей лица парижанки», «10 приемов соблазнения от французских девушек» – на образе мифической девушки в берете с багетом под мышкой сотни медиа и брендов зарабатывают деньги и просмотры. Недавно о том, как монетизировать образ «типичной парижанки», даже если ваш продукт производится в Австралии или Украине, интересно рассказал Racked. Атмосфера расслабленного эротизма, гедонизма и «праздника, который всегда с тобой», которым будто бы пропитаны улицы Парижа, кажется иностранцам увлекательной – и в то же время многие «обязательные» атрибуты парижского быта давно перестали быть обязательными для парижан.

Писательница Ольга Котрус живет во французской столице уже несколько лет, пишет о парижских лайфхаках, менталитете и особенностях быта в своем блоге Spirit of Paris, а в августе презентует целую книгу о нем, «городе, который ее съел». Редакция Fashion Week Daily попросила Олю выступить в роли разрушителя легенд и рассказать, как на самом деле обстоят в Париже дела с вином, тельняшками, хайпом по Chanel и главными dos and don’ts француженок.

В Париже очень дорого

По рейтингу Business Insider за 2016 год Париж не входит даже в 5 самых дорогих городов мира. Этот стереотип неактуален – французская столица не самая дорогая даже в Европе. Туристу бросаются в глаза разные бытовые мелочи вроде цен на метро и на кофе, но они адекватны относительно зарплат. А судя по количеству эмигрантов, стекающихся в Париж, и людей, пьющих вино на террасах, с финансами тут все нормально.

Парижане пьют красное вино, как другие – кофе. Едят исключительно багеты, сыры с плесенью, улиток и почему-то не толстеют

Парижане действительно ретроградны и берегут свои традиции, в том числе гастрономические. Национальная кухня богата и на нее есть спрос, даже на такие блюда, как мясной тартар – сырое мясо с сырым желтком сверху, которое я, если честно, не очень понимаю. Но есть вегетарианцы или, скажем, непьющие люди (*о бюджетном и вкусном вине, которое можно купить в парижских супермаркетах, можно прочитать тут). Думаю, что в XXI веке тренды в еде одинаковы во всех странах западной культуры.

Насчет веса – это правда, и объясняется это традициями осознанного потребления пищи, которые французам прививаются с детства. У них не принято перекусывать и кусочничать, они едят по часам – строгий завтрак, строгий обед и строгий ужин. Ну, и еще, как я люблю говорить, в Париже курят и бегают все, кроме меня – так, наверное, и сжигают калории.

В Париже много курят, причем обязательно что-нибудь очень французское вроде Gauloises

Это правда. На счет марки сигарет не скажу, потому что, к счастью, не разбираюсь, но курят все – мужчины, женщины, стоя, сидя, на ходу, в квартирах и на террасах.

Парижанки одеваются во все черное. А если не в черное, то в тельняшку и джинсы-бойфренды

Парижанки действительно любят черный цвет, он доминирует в их гардеробах. В остальном они предпочитают спокойную палитру – темно-бордовый, темно-синий, много бежевого, белого, вкрапления красного. И тельняшки носят, причем не только женщины.

А вот насчет джинсов-бойфрендов не соглашусь. Действительно стильные парижанки любят узкие джинсы.

Парижанки удивительно красивы. Идешь по улице, а тебе на встречу сплошные Софи Марсо и Марины Вакт



Типичная парижанка – это Шарлотта Генсбур, а никак не Софи Марсо. У них специфическая красота и особенный шарм.

Парижане любят моду и все модное. Диор, Шанель, Бальмен – национальные герои

Здесь люди любят известные бренды и носят их много, но вы никогда не увидите нагромождения лейблов в одном образе. Скорее это будет одна знаковая деталь: очки, сумка, обувь. И я не скажу, что люди охотятся за брендами, просто если покупают что-то дорогое, то обращают внимание на качество.

Патриотизма в шопинге я не замечала, парижанам не принципиально, Chanel это или Gucci. Но если ты в Париже и можешь себе позволить дорогую вещь, то почему не Chanel?

Неделя моды – парижский праздник. Наверняка каждый парижанин хоть раз в жизни был на показе

Неделя моды – это праздник, но не для парижан. Им нет дела до показов, зато модный марафон привносит хаос в жизнь города: невозможно найти свободный столик в ресторане, по городу бродят люди-клоуны, которые хотят попасть в стритстайл-отчеты.

К достопримечательностям парижане индифферентны. Эйфелеву Башню вообще ненавидят

Они безразличны к достопримечательностям ровно в той же мере, что и жители любого другого туристического города. Киевляне не проводят выходные на Майдане, так же и парижане не тусуются возле Эйфелевой башни. К ней нет ненависти, она просто не вызывает восторга.

Настоящие парижане – снобы и не любят туристов

Никто не любит туристов. Если ты живешь в центре города, то сталкиваешься с толпами людей с рюкзаками и камерами, с этим приходится мириться, но это не может не раздражать.

Парижский снобизм заключается не в этом, а в позиции «Мы парижане, у нас потрясающее культурное наследие, восхитительный Лувр, неповторимая архитектура». Они этим очень гордятся и делают это заносчиво.

Парижская музыка – это Эдит Пиаф, Милен Фармер и Патрисия Каас. И La Femme еще

Если честно, я понятия не имею, какова парижская музыка. Скорее всего, это музыка модная, потому что в Париже чудесно соединяются классические традиции и все новое, креативное, остроактуальное.

Париж захватили китайцы. Они покупают по 5 сумок Chanel за раз и неистово щелкают вспышкой перед Моной Лизой

Я не люблю, когда во всех столпотворениях и очередях обвиняют китайцев. Да, они любят Европу и французскую столицу в частности, они действительно едут сюда на шопинг и фотографируют Мону Лизу – но эту картину фотографируют все. Я, кстати, ни разу ее не видела. А 5 сумок Chanel в одни руки вообще никому не продают, по-моему.

В Париже опасно. Вы видели «Ненависть»? Там пройти по улице без перестрелки нельзя!

За пару последних месяцев в центре города, на Елисейских полях, произошла пара подобных случаев, это непривычно много и страшно. Но в выстрелах и взрывах нет логики, поэтому все время бояться чего-то – глупо, ты не можешь предугадать действия и разумно себя обезопасить. Я не скажу, что здесь страшнее, чем в любом другом крупном европейском городе.

В Париже все красиво. Это город любви. Ну, и в принципе – лучший город в мире

Да, да и еще раз да.

Фотографии: Instagram Оли Котрус @okotrys