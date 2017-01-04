Новости моды

Bally одновременно покажет мужскую и женскую коллекции в Милане

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Швейцарский бренд Bally присоединится к так называемому coed club и одновременно покажет мужскую и женскую коллекции во время миланской Недели моды.

Как утверждает директор бренда по дизайну Пабло Коппола, решение является частью новой бизнес-стратегии Bally.

«Мы почувствовали острую необходимость пересмотреть способ презентации наших коллекции. Мы приняли правильное решение и отныне будем следовать новым тенденциям и течению времени», — сказал он.

Презентация мужской и женской коллекций состоится уже 23 февраля в здании Национальной библиотеки.

Стоит заметить, что Bally – не единственный бренд, отдавший предпочтение совмещенным показам. В этом году переход совершили также Paul Smith, Vivienne Westwood и Gucci, в то время как Burberry, Kenzo, Dsquared2, Bottega Veneta и Tom Ford приняли соответствующее решение еще в прошлом году.

Подготовила Анастасия Малая

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