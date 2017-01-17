Коллекции, Мода

Бархат, спорт и нео-классика в коллекции Giorgio Armani Fall 2017

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Итальянский дизайнер Джорджо Армани представил новую мужскую коллекцию Fall 2017 и посвятил ее истории, эволюции и будущему. Сам Армани назвал свою коллекцию «Нео-классика», представив классическую мужскую одежду в разнообразных вариациях —в виде слегка приталенных курток, широких брюк, бархатных блестящих костюмов.

С каждым годом коллекции Армани становятся все более глубокими и чувственными. Если раньше мы разгадывали дизайнерские загадки — сегодня мы наблюдаем вечную классику с налетом шика и спорта. Главным цветом коллекции Giorgio Armani стал голубой, а также весь спектр оттенков, которые зачастую являются предвестниками самых успешных показов: зеленый, темно-серый и оттенки коричневого.

Ярким акцентов коллекции стали строгие мужские костюмы, выполненные из бордового бархата. Дизайнер практически не использовал галстуки, освободив место тонким велюровым двубортным кардиганам поверх однотонных рубашек. Особенное внимание дизайнер уделил объемным шарфам-коконам, отдаленно напоминающим о первобытной одежде мужчин.

В коллекции также были представлены несколько женских образов, которые дизайнер выполнил в ярко-красном, зеленом и классическом черном цветах.

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Подготовила Елизавета Топух

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