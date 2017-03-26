Неожиданности beauty-блоггинга

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Когда мы смотрим видео бьюти-блогеров, кажется, что нам никогда не достичь такого профессионализма: феи с идеальными бровями, совершенными линиями губ, фантастическими прическами, которые они за несколько минут конструируют с помощью карандаша, утюжка для волос и обруча, похожи скорее на инопланетных существ, а не на представительниц человеческого рода.

К счастью, и, скорее всего, в целях поднятия нашей самооценки, издание Marie Claire совместно с Teen Girl Club выпустило видео, которое состоит из бьюти-промахов известных Youtube-звезд. В то же время забавный ролик как бы предупреждает нас об опасности определенных процедур, косметических средств и парикмахерских принадлежностей: аккуратно открывайте тюбик с автозагаром, не перегревайте плойку и убедитесь, что никто не испугает вас неожиданным звуком в тот момент, когда вы придаете своим бровям форму с помощью бритвы. Оставайтесь прекрасными и берегите себя.



Подготовила Александра Даруга