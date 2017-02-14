Бэкстейдж показа Tory Burch FW 17-18

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В процессе разработки новой коллекции для осенне-зимнего сезона 2017-18 американский дизайнер Тори Берч черпала свое вдохновение в романтической экранизации Джорджа Кьюкора 1940 года под названием «Филадельфийская история». Отсюда и банты на воротниках рубашек, брючные комплекты в клетку, а также белоснежные платья, которые по фасону напоминают наряды главной героини фильма Трейси Лорд.

Главную героиню коллекции FW 17-18 Берч облачила в платья с растительным паттерном, кашемировые пальто с V-образным вырезом, а также в темно-синие жакеты с золотыми, цветочными узорами. Образ завершают аксессуары с детализированной вышивкой, мюлли с велюровыми бантами, а также естественный макияж. «Для показа мы создали великолепный, светлый макияж. Он действительно мягкий и освежающий», — прокомментировала визажист Диана Кендал.

Подготовила Екатерина Горбенко