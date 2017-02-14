Коллекции

Бэкстейдж показа Tory Burch FW 17-18

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В процессе разработки новой коллекции для осенне-зимнего сезона 2017-18 американский дизайнер Тори Берч черпала свое вдохновение в романтической экранизации Джорджа Кьюкора 1940 года под названием «Филадельфийская история». Отсюда и банты на воротниках рубашек, брючные комплекты в клетку, а также белоснежные платья, которые по фасону напоминают наряды главной героини фильма Трейси Лорд.

Главную героиню коллекции FW 17-18 Берч облачила в платья с растительным паттерном, кашемировые пальто с V-образным вырезом, а также в темно-синие жакеты с золотыми, цветочными узорами. Образ завершают аксессуары с детализированной вышивкой, мюлли с велюровыми бантами, а также естественный макияж. «Для показа мы создали великолепный, светлый макияж. Он действительно мягкий и освежающий», — прокомментировала визажист Диана Кендал.

Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017

Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017

Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017Backstage at Tory Burch RTW Spring 2017

Подготовила Екатерина Горбенко

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