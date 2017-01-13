Бэкстейдж съемок рекламной кампании Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 17-18

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Вчера Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представил новую рекламную кампанию сезона F/W 2016-2017, лицом которой стала София Евдокименко. Образ для кампейна был создан дизайнерским дуэтом CHAKSHYN, который представил собственное виденье идеи сезона в пост-продакшене изображений.

В рекламной кампании Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 17-18 бренда CHAKSHYN мода представлена сквозь призму информационного пространства. Благодаря Интернет, fashion-индустрия давно не ограничивается пределами одной страны ー она глобальна и доступна каждому, независимо от места жительства и положения в обществе.

Напомним, что в этом сезоне Mercedes-Benz Kiev Fashion Days впервые выпустит два рекламных кампейна. Пользуясь опытом глобального представительства Mercedes-Benz, для создания кампании были приглашены сразу 2 дизайнера, которые представили свою идею визуального оформления изображений.

Фотограф: Кристиан Тубольцев

Модель: София Евдокименко

Стиль: Настя Юнгер

MUAH: MakeUpMe Academy