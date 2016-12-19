Белла Хадид показала первые вещи из коллекции для Chrome Hearts

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Всего несколько недель назад в сети появилась новость о том, что популярная американская модель Белла Хадид готовится представить свою первую коллекцию одежды специально для калифорнийского бренда Chrome Hearts. Несмотря на то, что все детали будущей коллаборации пока хранятся в секрете, сегодня в сети появились первые фото коллекции младшей Хадид.

🖤 @chromeheartsxbella 🖤 A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 27, 2016 at 6:44pm PST

Известно, что особое внимание Белла уделила глянцевым кожаным кепи и разнообразным футболкам с надписями и принтами. В коллекцию также вошли дерзкие кожаные куртки, худи и массивные ювелирные украшения.

'fuck you' baby tee… 🥀 soon.. A photo posted by CHROMEHEARTS+BELLA (@chromeheartsxbella) on Dec 19, 2016 at 2:25pm PST

Несмотря на то, что дата запуска линейки пока неизвестна – судя по отдельному аккаунту в Instagram, нас ожидает что-то по-настоящему масштабное.

Подготовила Анастасия Малая