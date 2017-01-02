Белла Хадид стала лицом рекламной кампании Fendi

Модель Белла Хадид начала свой 2017 год с исполнения очередной мечты. Стало известно, что американка станет лицом рекламной кампании Fendi Spring-Summer 2017, заменив на этом месте Кендалл Дженнер. Рекламная кампания будет снята не кем иным, как самим Карлом Лагерфельдом.
Еще в июле прошлого года младшая Хадид закрывала юбилейное кутюрное шоу Fendi, поэтому новый взлет популярной модели не стал сюрпризом для ее фанатов и поклонников. Кажется, в новом году Белла совершенно не собирается сбавлять оборотов.
Подготовила Анастасия Малая