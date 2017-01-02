Белла Хадид стала лицом рекламной кампании Fendi

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Модель Белла Хадид начала свой 2017 год с исполнения очередной мечты. Стало известно, что американка станет лицом рекламной кампании Fendi Spring-Summer 2017, заменив на этом месте Кендалл Дженнер. Рекламная кампания будет снята не кем иным, как самим Карлом Лагерфельдом.

@fendi s/s 17 campaign shot by the one and only @karllagerfeld ! what a dream come true to start off the new year ! thank you @chaos @pg_dmcasting @samuel_ellis and Karl I love you so much🦋🙏🏼💙 A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Jan 2, 2017 at 11:08am PST

Еще в июле прошлого года младшая Хадид закрывала юбилейное кутюрное шоу Fendi, поэтому новый взлет популярной модели не стал сюрпризом для ее фанатов и поклонников. Кажется, в новом году Белла совершенно не собирается сбавлять оборотов.

Подготовила Анастасия Малая