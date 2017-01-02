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Белла Хадид стала лицом рекламной кампании Fendi

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Модель Белла Хадид начала свой 2017 год с исполнения очередной мечты. Стало известно, что американка станет лицом рекламной кампании Fendi Spring-Summer 2017, заменив на этом месте Кендалл Дженнер. Рекламная кампания будет снята не кем иным, как самим Карлом Лагерфельдом.

Еще в июле прошлого года младшая Хадид закрывала юбилейное кутюрное шоу Fendi, поэтому новый взлет популярной модели не стал сюрпризом для ее фанатов и поклонников. Кажется, в новом году Белла совершенно не собирается сбавлять оборотов.

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Подготовила Анастасия Малая

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