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Белла Хадид стала новым лицом марки Bvlgari

Bella Hadid
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Супермодель Белла Хадид подписала выгодный контракт с итальянской маркой Bvlgari. На этот раз, младшая сестра Джиджи Хадид станет не только лицом популярного Дома, но и его амбассадором. Белла будет рекламировать кожаные аксессуары, включая новые сумки из коллекции Serpenti, очки, а также шафры с принтами. «Она довольно молода, но при этом очень элегантна», — прокомментировал директор бренда Жан-Кристоф Бабен.

«Я не запомнила определенных вещей, но я точно помню, как мама часто говорила о коллекциях Bvlgari, об их замечательных украшениях. Поэтому этот бренд всегда был на слуху в нашем доме. Так что теперь это большая честь для меня поработать с Bvlgari», — сказала модель.

Подготовила: Екатерина Горбенко

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