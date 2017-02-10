Белла Хадид стала новым лицом марки Bvlgari

«Я не запомнила определенных вещей, но я точно помню, как мама часто говорила о коллекциях Bvlgari, об их замечательных украшениях. Поэтому этот бренд всегда был на слуху в нашем доме. Так что теперь это большая честь для меня поработать с Bvlgari», — сказала модель.