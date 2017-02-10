Белла Хадид стала новым лицом марки Bvlgari

Супермодель Белла Хадид подписала выгодный контракт с итальянской маркой Bvlgari. На этот раз, младшая сестра Джиджи Хадид станет не только лицом популярного Дома, но и его амбассадором. Белла будет рекламировать кожаные аксессуары, включая новые сумки из коллекции Serpenti, очки, а также шафры с принтами. «Она довольно молода, но при этом очень элегантна», — прокомментировал директор бренда Жан-Кристоф Бабен.
«Я не запомнила определенных вещей, но я точно помню, как мама часто говорила о коллекциях Bvlgari, об их замечательных украшениях. Поэтому этот бренд всегда был на слуху в нашем доме. Так что теперь это большая честь для меня поработать с Bvlgari», — сказала модель.