Белла и Джиджи Хадид вместе снялись для кампейнов для Moschino и Fendi

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Модель года 2016 — Белла Хадид и ее сестра Джиджи Хадид — модель года 2015, неоднократно снимались в разнообразных рекламных кампаниях по отдельности, но теперь известные бренды приглашают сестер работать вместе. В последней рекламной кампании Moschino Spring 2017 обе девушки изображают моделей, окруженных надоедливыми папарацци (иными словами, самих себя). Помимо этого, сестры также появляются вместе в кампейне итальянского бренда Fendi, снятом самим Карлом Лагерфельдом.

Ну и, конечно, обе Хадид также покоряли подиум Victoria’s Secret в ноябре прошлого года.

Подготовила Анастасия Малая