Белла и ее брат Анвар Хадид в рекламной кампании Zadig & Voltaire

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В этом году французская марка отмечает свое двадцатилетие. В связи с этим событием сотрудники бренда пригласили для съемки рекламного кампейна 20-летнюю американскую супермодель Беллу Хадид. Однако на этот раз звезда мировых подиумов принимала участие в фотосъемке не одна и даже не со своей не менее известной сестрой Джиджи, а с 17-летним братом Анваром. Несмотря на то что парень только лишь начинает делать свои первые шаги в модельной индустрии, в дуэте с Беллой Анвар уверенно держится в кадре. На снимках младший брат Беллы и Джиджи Хадид позирует в черных брюках, футболках горчичного и черного цвета, а также в сером пиджаке, поверх которого надет коричневый тренчкот.

Подготовила Горбенко Екатерина