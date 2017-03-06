Коллекции

Бесконечная романтика: Показ Valentino FW 17-18

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После ухода Марии Грации Кьюри в модный Дом Christian Dior Пьерпаоло Пиччоли продолжает создавать коллекции самостоятельно в качестве креативного директора марки Valentino. Итальянский дизайнер в течение нескольких сезонов неторопливо сохраняет характерные черты и ДНК бренда, оставаясь в стороне беспокойства и желания протестовать так, как это все чаще делают на подиуме другие марки. В коллекции Valentino по-прежнему главенствует романтика, высокое мастерство кроя и, конечно же, женственность.

Пьерпаоло Пиччоли верен себе: в своей новой коллекции он легко сочетает длинные платья A-cилуэта с контрастными оттенками, яркими фактурами, узорчатыми паттернами, а также ажурными воротниками с полупрозрачными вставками. Одежда выполнена из высококачественных тканей, включая цветной мех, хлопок, тюль, шелк и кожу. В осенне-зимней коллекции появляется еще больше просторных силуэтов, струящихся платьев, не сковывающих движение, многословных деталей и вышивки. Дополняют коллекцию кожаные аксессуары и сдержанная обувь на высоком каблуке.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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