Бесконечная сказка: Показ Elie Saab Haute Couture Spring 2017

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Ливанского дизайнера Эли Сааба довольно часто называют королем красных дорожек и любимцем знаменитостей, с чем действительно не поспоришь. Роскошные вечерние наряды популярного дизайнера не раз надевали селебрити первой величины в лице Шэрон Стоун, Рианны, Кристины Агилеры, Анжелины Джоли, Мины Сувари, Марион Котийяр, Холли Берри, Принцессы Беатрис и принцессы Таиланда, Сириваннари Наритрана, а также иорданской королевы Рании Аль-Абдула.

Пространство, где проходил новый кутюрный показ бренда Elie Saab, значительно отличалось от предыдущего места проведения шоу. Напомним, что в прошлом сезоне Haute Couture Fall 2016 ключевой темой показа стал ночной Нью-Йорк и его яркие огни. Еще перед началом мероприятия организаторы торжественно зажгли яркие светодиоды на стенах, форма которых напоминала свечение небоскребов. На этот раз помещение было более лаконичным и светлым, а единственными декорациями стали мраморные византийские колоны и золотая отделка на стенах.

Показ открыла модель в шелковом платье нежно-голубого оттенка, с глубоким декольте и широкими лямками, переплетающимися на груди. Образ дополнила подобранная по цвету повязка на голове, пояс в золотыми камнями, а также аккуратные закрытые туфли на каблуке. Говоря о золоте, в первом блоке показа порядка 25 выходов сопровождались аксессуарами с добавлением золотистых, небольших по размеру камней либо стекляруса. Большинство выходов — длинные платья в пол, расшитые сложными узорами, полупрозрачные пышные юбки и коктейльные платья с тонкими поясами, подчеркивающими талию. Вместе с этим дизайнер дополнил образы яркими перьями на рукавах, восточными узорами, а также элегантной обувью на высокой платформе.

Подготовила Екатерина Горбенко