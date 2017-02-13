Видео

Бейонсе презентовала два новых клипа

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После вчерашней церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми  — 2017», на которой Бейонсе одержала две награды в номинации «Лучший урбан-альбом» и «Лучшее музыкальное видео», популярная певица презентовала одновременно два новых музыкальных клипа. В первом видео на композицию под названием «Sandcastles» Бейонсе самостоятельно аккомпанирует за пианино, во втором — «Love Drought» появляется с танцевальной группой, облаченной в белоснежные наряды. Обе песни вошли в шестой, студийный музыкальный альбом «Lemonade», релиз которого состоялся 23 апреля 2016 года.

Подготовила: Екатерина Горбенко

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