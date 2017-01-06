 
Красота

Блейк Лавли, Лара Стоун и Сабина Карлссон стали лицом L’Oreal

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Американская актриса Блейк Лавли, нидерландская топ-модель Лара Стоун, шведская модель размера «плюс» Сабина Карлссон, транс-модель Хари Неф и многие другие стали главными участниками обновленной кампании тонального средства True Match от косметического бренда L’Oreal. Реклама была впервые продемонстрирована публике во время проведения 74-й церемонии награждения лауреатов премии «Золотой глобус — 2017».

В линейку True Match вошло 33 оттенка, от самого светлого, до наиболее темного, что позволяет индивидуально подобрать необходимый цвет тональной основы. В поддержку выхода обновленного продукта на рынок, марка L’Oreal создала ряд коротких, рекламных роликов со всеми участниками кампейна. В них каждый герой рассказывает о своем отношении к коже и лицу, а также о том, какие женщины могут пользоваться данным косметическим средством.

Подготовила Екатерина Горбенко

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