Блейк Лайвли заявила о правах женщин на People’s Choice Awards

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Блейк Лайвли названа лучшей драматической актрисой за роль в фильме «Отмель» вчера на People’s Choice Awards. Кроме нее в номинации также были Мерил Стрип, Джулия Робертс, Эми Адамс и Эмили Блант.

Выйдя на сцену, не скрывая свою радость и шок, она удивила зрителей еще больше – Лайвли не стала произносить традиционную благодарственную речь, а вместо этого отдала дань группе Spice Girls, которая, по ее словам, показала людям, что такое женская сила. «Они все были такими разными, но в то же время все они были женщинами, которые четко знали кто они и что им нужно».

29-летняя Блейк добавила, что независимо от пола, голос за нее или за других кандидаток в ее номинации – это голос за женскую силу. «Спасибо вам за то, что вы отправляете в Голливуд месседж о том, что женщины должны быть услышаны. И мы хотим вас слышать: через социальные медиа, ваш iPhone или как-угодно иначе. Вы ценны и никто не отнимет этого у вас», — сказала актриса.

Полная запись выступления Блейк Лайвли в оригинале доступна здесь: