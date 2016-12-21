Bobbi Brown без Бобби Браун: создательница косметического бренда оставляет должность, на которой провела 25 лет

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На данный момент владельцем Bobbi Brown Cosmetics является компания Estée Lauder Companies Inc.. Корпорация выкупила бренд через 4 года после его основания в 1991 году ввиду впечатляющего успеха нового «натурального стиля» макияжа, который придумала и развивала Браун. На данный момент продукция Bobbi Brown продается в 70 странах и имеет годовой оборот в $580 миллионов.

«В 80-хх стильным и красивым считались белая кожа, красные губы, подчеркнутые скулы. Мне это все красивым не казалось», — объясняет появление собственного стиля в макияже Бобби.

Она на протяжении 25 лет оставалась директором марки с «полным креативным контролем» над ее развитием. Однако в понедельник руководство компании объявило, что в 2017 году Браун уходит из компании. Впрочем, по слухам, 59-летняя Бобби не собирается оставаться «на пенсии»: собственный блог с широкой аудиторией, персональные коллаборации с Yahoo и Uber дают понять, что Браун до сих пор остается в тренде. О ее дальнейших планах станет известно в скором времени.

Подготовила Александра Даруга