Больше никакого «ящика»: adidas полностью отказывается от рекламы на ТВ

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Каспер Рорштед, бывший генеральный директор немецкого производителя бытовой химии Henkel, который около года назад возглавил немецкий бренд спортивной одежды adidas практикует поистине беспрецедентные шаги навстречу digital-пиару и «в урон» традиции телевизионной рекламы. Бренд, продажи которого в прошлом квартале стали беспрецедентно высокими, полностью отказывается от рекламных роликов на ТВ и будет делать упор на продажах e-commerce, поддерживаемых digital-рекламой.

В ежегодном отчете компании Рорштед написал «Digital трансформирует нашу компанию и коснется каждой сферы, включая и поток создания ценностей — наш дизайн, разработки, производство и продажи продукта».

Не удивительно: на его предыдущем месте работы именно онлайн-продажи помогли существенно увеличить прибыль, и с приходом в adidas именно digital Каспер ставил в центр своей стратегии. Впрочем, его энтузиазм поддерживают не все специалисты индустрии: директор по маркетингу Coca-Cola Маркус де Квинто, к примеру, считает, что ТВ-реклама критично важнее для бренда, чем интернет, поскольку генерирует больше продаж.

Подготовила Александра Даруга