Больше вельветовых костюмов: Juicy Couture представил новую рекламную кампанию

Забыть о неудачных образах Ким Кардашьян или Пэрис Хилтон в вельветовых костюмах от бренда Juicy Couture с начала 2000-х будет сложно, однако новый креативный директор марки Джейми Мизрахи готова изменить ситуацию. В конце июля занять место дизайнера Juicy Couture пригласили известного стилиста и консультанта компании. С первых дней Мизрахи определила концепцию бренда – ориентироваться на молодую аудиторию, не теряя своего бэкграунда. Увидеть первую коллекцию Джейми мы сможем уже этой осенью, а пока марка представила рекламную кампанию осенне-зимней линии 2017.

Для съемки фотограф Тео Веннер выбрал любимую локацию бренда – улицы Лос-Анджелеса. Модели позируют в знаковых нарядах из вельвета на фоне винтажных авто и кинотеатров. Стилисты комбинируют «плюшевый» материал с джинсовыми куртками, джинсами, кружевными бралетами и легкими базовыми футболками.

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