Мода, Новости моды

Breaking news: актриса Ева Лонгория покажет собственную коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

Даша Гребенюк
landscape-1478614917-redbook-eva-longoria-01

Мир моды продолжает привлекать все больше знаменитостей, которые горят желанием привнести в него что-то свое. Различные коллаборации между селебрити и известными брендами обычно привлекают к себе много внимания.

Это как раз случай Евы Лонгории: ранее американская актриса и модель выпустила две коллекции вместе с маркой The Limited. Вскоре после этого Ева оказалась готова создать собственную линию, которая будет носить название The Eva Longoria Collection.

3A8FFF0C00000578-3952998-Chic_Victoria_Beckham_stuck_to_her_favourite_tailored_trousers_a-m-53_1479593799334

Лонгория дебютирует с первым показом своего бренда уже на грядущей Неделе моды в Нью-Йорке 13 сентября. Актриса рассказала, что авторская линия будет выпущена в бюджетном сегменте, а в процессе она постоянно пользовалась советами своей подруги, дизайнера Виктории Бекхэм.

Читайте также:

Джулианна Мур, Сьюзен Сарандон, Ева Лонгория выбрали любимые фильмы для L’Oréal Paris

Vetements анонсировал коллаборацию с Tommy Hilfiger и DHL

Новая коллаборация Кайли Дженнер для летнего отдыха

Будет интересно

Untitled-1

Вещь дня: Жилет Alexander McQueen

Untitled-1

«Случайная икона» Лин Слейтер: самая модная бабушка диктует тренды

DCIM100GOPROGOPR0499.

«На вершине люди не плачут от счастья. Ты просто садишься на камень и думаешь - дошла»: Александра Малевич о Килиманджаро и Монблане