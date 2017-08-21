Breaking news: актриса Ева Лонгория покажет собственную коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

Мир моды продолжает привлекать все больше знаменитостей, которые горят желанием привнести в него что-то свое. Различные коллаборации между селебрити и известными брендами обычно привлекают к себе много внимания.

Это как раз случай Евы Лонгории: ранее американская актриса и модель выпустила две коллекции вместе с маркой The Limited. Вскоре после этого Ева оказалась готова создать собственную линию, которая будет носить название The Eva Longoria Collection.

Лонгория дебютирует с первым показом своего бренда уже на грядущей Неделе моды в Нью-Йорке 13 сентября. Актриса рассказала, что авторская линия будет выпущена в бюджетном сегменте, а в процессе она постоянно пользовалась советами своей подруги, дизайнера Виктории Бекхэм.

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