Бренд ANOUKI представил лукбук межсезонной коллекции Pre-Fall 2017

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Грузинский бренд Anouki, чей показ дважды проходил в рамках международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, в этом сезоне в очередной раз отправился представлять свою коллекцию в Париж. Вместе с шоурумом More Dash с 21 по 26 января дизайнер Ануки Арешидзе показала романтичную и в то же время дерзкую коллекцию. Платья и юбки по щиколотку, а также разнообразные рубашки и свитшоты были декорированы рюшами, вышивкой, горохом и, конечно, цветочными аппликациями, так присущими грузинскому бренду.

По традиции, редакция FW-Daily предлагает лично познакомиться с новой коллекцией дизайнера и публикует лукбук ANOUKI Pre-Fall 2017.