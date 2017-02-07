Новости моды

Бренд Burberry представит более 40 работ британского скульптора Генри Мура в рамках своего дефиле

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Совсем скоро, 20 февраля в рамках лондонской недели моды состоится показ марки Burberry. Представители бренда сообщили, что в рамках шоу будут представлены более 40 работ британского скульптора Генри Мура. Бронзовые скульптуры, чертежи и макеты разместятся на первом этаже в пространстве Makers House, где и запланирован показ. Любой желающий сможет рассмотреть экспозицию уже после проведения показа 21 февраля.

Креативный директор Burberry Кристофер Бейли объяснил, что на протяжении многих лет был очарован работами Мура. Скульптуры Генри оказали мощное влияние на творчество дизайнера. По словам Бейли, коллекция призвана отобразить «огромный вклад» художника на развитие современного искусства в Великобритании и за ее пределами. Выставка продлится до 27 февраля и будет сопровождаться различными семинарами, мероприятиями и акустическими выступлениями. Напомним, британский бренд Burberry не впервые организует шоу в Makers House — огромном, многоуровневом пространстве книжного магазина, который также имеет просторный внутренний двор.

Помимо этого, марка представила несколько снимков, созданных для новой рекламной кампании. Фотографии были созданы в английском саду графства Хартфордшир на фоне скульптур Генри Мура.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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