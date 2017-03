Бренд Gucci стал спонсором выставки “House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth”

0 0 0

Уже сегодня, 25 марта, в главной резиденции герцогов Девонширских из семейства Кавендишей — в Чатсуорт-хаусе открывается выставка при поддержке итальянского бренда Gucci под названием House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth. В экспозиции представлены самые знаковые предметы, которые носил сам 11-й герцог Девонширский — Эндрю Кавендиш. Помимо этого, невероятная выставка переполнена драгоценностями, произведениями искусства, редкими тканями, фотографиями, а также личными письмами семьи Кавендиш.

«Чатсуорт — волшебное место», — прокомментировал креативный директор Gucci — Алессандро Микеле, который использовал пространство Чатсуорт-хауса в 2016 году в качестве места съемки двух рекламных кампейнов Gucci. Микеле признался, что ему очень нравятся пышные сады, резные змеи на стенах и колонах (один из символов семейства), а также хрустальные скульптуры, которые находятся в одном из самых пышных «домов-сокровищниц» Англии. «Животные и природа очень тесно взаимосвязаны и по-своему сильны. Семья Кавендиш всегда это понимала», — сказал дизайнер, чьи коллекции для марки Gucci переполнены пчелами, цветами, птицами и змеиными мотивами.

Идея выставки, на подготовку которой было потрачено шесть лет, принадлежит Лауре Кавендиш, чей муж Уильям является графом Берлингтонским и наследником герцогства. Лаура объяснила, что идея создания выставки родилась в ее голове, после того, как она провела большое количество времени в складских помещениях Чатсуорт-хауса со своей свекровью Амандой Девонширской изучая историю семьи. «Я бы с удовольствием отправила все экспонаты в Америку. Это было бы замечательно. Мы много работали над этой выставкой», — прокомментировала Лаура. Выставка House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth продлится до 22 октября.

Подготовила: Екатерина Горбенко