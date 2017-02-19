Новости моды, Парфюмерия

Бренд Jo Malone London теперь представлен и в Украине

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Свежие, зеленые, цветочные, цитрусовые или пряные – композиции на любой вкус теперь представлены на 1 этаже киевского ЦУМа. Истинно английский парфюмерный бренд Jo Malone London открыл свой первый бутик в Украине. На сегодняшний день марка представлена в более 40 странах мира и знаменита своим выраженным английским стилем, для которого характерны неожиданные звучания ароматов и элегантное искусство преподнесения подарков. Jo Malone London создает совершенные в своей простоте, но при этом современные ароматы из ингредиентов высочайшего качества. Каждый аромат упаковывается в подарочную коробку кремового цвета, перевязанную черной лентой.

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В честь открытия легендарного бутика в Украине состоялся торжественный ужин, в ходе которого была презентована новая процедура по уходу за руками, которая уже доступна в магазине Jo Malone London в ЦУМе. Сочетание кремов, масел и ароматов Jo Malone в одной процедуре создает поле для экспериментов и творчества, ведь ароматы неповторимо накладываются, позволяя подчеркнуть индивидуальный вкус.

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