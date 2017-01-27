Бренд Mansur Gavriel анонсировал запуск первой коллекции одежды Ready-to-Wear

0 0 0

После запуска минималистичной линии обуви и аксессуаров, американский бренд Mansur Gavriel переходит на новый уровень. На днях Рэйчел Мансур и Флориана Гавриель, ставшие победителями конкурса CFDA Awards 2016 года в номинации «Accessories Designer of the Year», сообщили, что начиная с осени запускают первую коллекцию осенне-зимней одежды 2017. По этому случаю дизайнеры намерены расширить свою команду до 30 человек.

«Творчески, мы всегда были готовы к этому. Наш бренд настолько быстро развивался благодаря сумкам, что в какой-то момент мы поняли, что должны быть готовы к более оперативным решениям. Теперь настало это время», — объясняет Мансур, акцентируя внимание на том, что за 2016 год продажи бренда выросли на 30 процентов.

Рэйчел и Флориана также намерены продлить срок аренды помещения на Вустер-стрит в Сохо в Нью-Йорке, где ранее была размещена временная торговая площадка Mansur Gavriel. «У нас достаточно большой ассортимент продукции, поэтому мы хотели бы разместить его в этом пространстве», — прокомментировала Мансур. Напомним, в ноябре 2016 года в этом пространстве был открыт pop-up магазин нью-йоркской марки.

Подготовила Горбенко Екатерина