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Бренд Nadya Dzyak представил мудборд коллекции FW 17-18

FW1718 - Nadya Dzyak - MOOD
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Коллекции Нади Дзяк часто бывают вдохновлены путешествиями. Не стала исключением и коллекция FW 17-18: дизайнер побывала в Тоскане. В кафедральном соборе города Сиенна расположена невероятная по красоте убранства и декора библиотека Пикколомини – уникальное наследие архитектуры Ренессанса. Интерьер библиотеки отличается пышностью и богатством, яркостью красок и сложными орнаментами. В узорах прослеживается влияние античного рисунка, а стены, пол и потолок библиотеки украшены потрясающими витражами, фресками и росписями, которые являются настоящими шедеврами эпохи Возрождения.

Nadya Dzyak FW1718 preview (2)

Nadya Dzyak FW1718 preview (3)

Nadya Dzyak FW1718 preview (1)

Также на мудборде коллекции появилась работа «Лукреция» итальянского фотографа Кристиана Таглиавини, который в своем творчестве мастерски совмещает фотографию и графический дизайн. Портрет женщины был создан в рамках проекта Dame di Cartone и имитирует внешний вид дам с исторических картин. В осенне-зимней коллекции Надя Дзяк сделала ставку на эстетику Ренессанса, подчеркнутую утонченность, использовав такие элементы интерьера эпохи, как кассоне, флорентийскую майолику, фрески, витражи, росписи. Гармонично дополнили коллекцию ажурная вязка, авторские жаккарды, а также женственные воланы и рюши. Пока большая часть коллекции остается секретом, публикуем мудборд дизайнера, а также несколько превью образов.

FW1718 - Nadya Dzyak - MOOD

Локация: Мемориальный дом-музей академика Дмитрия Ивановича Яворницкого

Фото: Ксения Каргина

Стиль: Евгений Примаченко

Мейкап и прическа: Анна Матвиенко

Модели: Полина Клещева, Богдана Неводник

Ювелирные изделия: Aenko

Подготовила Александра Даруга

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