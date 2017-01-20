Бренд Nadya Dzyak представил мудборд коллекции FW 17-18

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Коллекции Нади Дзяк часто бывают вдохновлены путешествиями. Не стала исключением и коллекция FW 17-18: дизайнер побывала в Тоскане. В кафедральном соборе города Сиенна расположена невероятная по красоте убранства и декора библиотека Пикколомини – уникальное наследие архитектуры Ренессанса. Интерьер библиотеки отличается пышностью и богатством, яркостью красок и сложными орнаментами. В узорах прослеживается влияние античного рисунка, а стены, пол и потолок библиотеки украшены потрясающими витражами, фресками и росписями, которые являются настоящими шедеврами эпохи Возрождения.





Также на мудборде коллекции появилась работа «Лукреция» итальянского фотографа Кристиана Таглиавини, который в своем творчестве мастерски совмещает фотографию и графический дизайн. Портрет женщины был создан в рамках проекта Dame di Cartone и имитирует внешний вид дам с исторических картин. В осенне-зимней коллекции Надя Дзяк сделала ставку на эстетику Ренессанса, подчеркнутую утонченность, использовав такие элементы интерьера эпохи, как кассоне, флорентийскую майолику, фрески, витражи, росписи. Гармонично дополнили коллекцию ажурная вязка, авторские жаккарды, а также женственные воланы и рюши. Пока большая часть коллекции остается секретом, публикуем мудборд дизайнера, а также несколько превью образов.

Локация: Мемориальный дом-музей академика Дмитрия Ивановича Яворницкого

Фото: Ксения Каргина

Стиль: Евгений Примаченко

Мейкап и прическа: Анна Матвиенко

Модели: Полина Клещева, Богдана Неводник

Ювелирные изделия: Aenko

Подготовила Александра Даруга