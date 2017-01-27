Бренд Pure представил видео-тизер коллекции FW 17-18

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5 дней осталось до начала Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, но у наших читателей есть возможность уже сейчас узнать, чего ожидать от показов. Дизайнер бренда Pure Алина Ткачук, которая во второй раз представит коллекцию в рамках программы Fashion Scout Kiev, создала видео, настроение которого раскрывает эстетику новой коллекции, а также рассказывает про вопросы, которыми задавалась девушка, создавая эти вещи. По мнению Алины, самое главное в этой жизни – желание.

Одним из центральных источников вдохновения Pure стала картина «Трещины» с удивительной Евой Грин в главной роли. «Вы можете достичь всего, чего хотите, перед вами лежит целый мир, нет ничего невозможного. Все, что только нужно, — это пожелать. Если у вас есть желание — ничто не станет у вас на пути. Цельтесь высоко,» — говорит в фильме Грин, и, по мнению дизайнера, эта фраза отлично описывает линейку FW 17-18. «Трещины» повествуют о жизни в элитной школе-пансионате для девочек, события разворачиваются в Британии в 1934 году. Эта эпоха – время стремления к совершенству, а для учениц – взросления и поисков себя.

Взрослеющие, но еще очень юные, циничные напоказ и доверчивые внутри, открытые каждому, кто уделит им немного внимания – такими предстают перед нами героини картины, и такой видит главную героиню своей коллекции Ткачук. В силуэтах вещей это выражается в контрастах длинн макси и мини, а основные цвета коллекции – перламутрово-розовый и алый – родом из книги «Поющие в терновнике», которая также послужила вдохновением для Pure. В сезоне FW 17-18 бренд продолжает формировать четкое ДНК: оно выражается в использовании ручной вышивки пайетками.

Подготовила Александра Даруга