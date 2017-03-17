Бренд SHUSHAN представил лукбук коллекции FW’17-18

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Молодой дизайнер Шушан Памбухчан представил лукбук коллекции FW’17-18, показанной в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в феврале этого года. Название коллекции «Consonance» раскрывает ее основную тему: созвучие и гармония, естественность и органичность, единство природы и человека. Знаковыми элементами коллекции становятся различные, но при этом гармоничные водяные растения: так образ женщины передается через лилию, а мужчины – через камыш. Идею естественности во всем Шушан воплотила с помощью трапециевидных силуэтов, пиджаков, платьев, свитеров и узнаваемых карманов. В коллекции дизайнер использовала креп, шерсть, шелк и дополнила их вышивкой и комбинированной вязкой.

Стилизацией лукбука занималась сама Шушан. Единственными атрибутами новой съемки стали символы природы — сено и колоски.

Photo: Наталья Ересько

Make up: MAC Cosmetics

Model: Лиана Ткаченко «Ego Models»

Подготовила Александра Даруга