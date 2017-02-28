Бренд SLAVA представил промо коллекции SS’17

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Украинский бренд SLAVA выбирает себе сильных и уверенных героинь, и коллекция сезона весна-лето 2017 — не исключение. В основе новой работы лежат размышления на тему участия слабого пола в современном прогрессе — ведь многие научные исследования, передовые технологии и главные открытия столетия были бы невозможны без участия женщин. Противоречия полов, природы и науки, искусства и точных расчетов стали отправной точкой для создания новой коллекции. Коллекция включает в себя уже ставшие фирменными пальто-халаты с аутентичным воротником. Дизайнер продолжает эксперименты с контрастным сочетанием оттенков, архитектурными элементами в романтичных силуэтах и игрой с фактурами. Увеличенные изображения молекулярных связей грибов и экологические феномены в размере элементарной единицы выполнены в вышивке и многослойной лазерной перфорации. Знакомимся с коллекцией в деталях, рассматривая новое промо марки.

Фотограф Антон Коваленко

Модель Наталия Касаткина

Подготовила Александра Даруга