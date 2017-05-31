Бренд Vozianov устроит конкурс на фотогеничность в ЦУМе

В киевском ЦУМе пройдет конкурс от победителя Mercedes-Benz Fashion Prize F/W 17-18, дизайнера Федора Возианова. Чтобы выиграть приз от Vozianov, достаточно подобрать образ из представленных коллекций бренда и сделать фото в корнере Vozianov 2 июня с 17:00 до 20:00.

Победительницей станет та, чье фото наберет больше всего лайков на Facebook-странице Vozianov. Результаты конкурса будут объявлены 3 июня в 17:00.

Напомним, что в начале февраля этого года Федор Возианов представил осенне-зимнюю коллекцию на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Его главной героиней стала первая украинская модель в инвалидном кресле Александра Кутас.

Vozianov

Facebook: Vozianov

Instagram: @vozianov.ua

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