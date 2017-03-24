Мода, Новости моды

Бренды Anna K, TAGO, SHUSHAN, Vozianov и PROSKUROVSKAYA заявили о сотрудничестве с PERSONALSHOPPER

IMG_0359
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Еще недавно студия PERSONALSHOPPER впервые открыла свои двери на втором этаже киевского ЦУМа, как уже сейчас подобрать самые удачные образы на сезон смогут и поклонники лучших украинских брендов. Anna K, TAGO, SHUSHAN, Vozianov и PROSKUROVSKAYA объявили о начале сотрудничества с персональным шоппером и стилистом Катериной Ореховой, и сделали это в своем фирменном стиле. Специально для FW-Daily Катерина Орехова вместе с пятью украинскими дизайнерами собрала лучшие весенние образы, представленные в корнерах брендов на втором и третьем этажах главного универмага.

 «Особенность луков, собранных командой студии персонального шоппинга киевского ЦУМа, – это их фан и задор. Все вещи, которые мы выбрали для съемки, созданы украинскими дизайнерами. Их объединяет концептуализм и смелые решения. Это отнюдь не скучная коммерческая одежда, а поле для фешн-экспериментов. Так как мы работаем со всеми брендами, которые представлены в киевском ЦУМе, мы точно знаем, как сориентировать клиента и что ему предложить», – рассказала Катерина Орехова.

IMG_0094
Комбинезон: TAGO
IMG_0123
Комбинезон: TAGO, обувь: Anna K
IMG_0172
Футболка: Anna K, сарафан: SHUSHAN, шапка: Vozianov
IMG_0192
Футболка: Anna K, сарафан: SHUSHAN , шапка: Vozianov
IMG_0207
Платье-рубашка: SHUSHAN
IMG_0216
Платье-рубашка: SHUSHAN, обувь: PROSKUROVSKAYA
IMG_0298
Платье: Vozianov, жакет: TAGO, юбка: Anna K
IMG_0304
Платье: Vozianov, жакет: TAGO, юбка: Anna K, обувь: PROSKUROVSKAYA
IMG_0328
Бомбер: Anna K, брюки: SHUSHAN
IMG_0343
Бомбер: Anna K, брюки: SHUSHAN
IMG_0387
Жакет: Vozianov, платье: TAGO
IMG_0408
Жакет: Vozianov, платье: TAGO, обувь: Anna K

Фотограф: Соня Возняк

Модели: Мария Рассказова, Валерия Ковальчук, Янина Борисова

Стилист: Катерина Орехова

Подготовила Анастасия Малая

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Screen Shot 2017-03-24 at 4.44.33 PM

Вещь дня: Мужские кеды Dior Homme

OG_COSTUME_LO-RES_f3Bleed

Nike интригует: 5 молодых дизайнеров создали концептуальные образы по мотивам Air VaporMax

e812c0959ab332d8a6c3963c6cb76536

Сам себе дизайнер: клиенты Prada теперь могут самостоятельно оформлять более 17 моделей обуви