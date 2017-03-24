Бренды Anna K, TAGO, SHUSHAN, Vozianov и PROSKUROVSKAYA заявили о сотрудничестве с PERSONALSHOPPER

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Еще недавно студия PERSONALSHOPPER впервые открыла свои двери на втором этаже киевского ЦУМа, как уже сейчас подобрать самые удачные образы на сезон смогут и поклонники лучших украинских брендов. Anna K, TAGO, SHUSHAN, Vozianov и PROSKUROVSKAYA объявили о начале сотрудничества с персональным шоппером и стилистом Катериной Ореховой, и сделали это в своем фирменном стиле. Специально для FW-Daily Катерина Орехова вместе с пятью украинскими дизайнерами собрала лучшие весенние образы, представленные в корнерах брендов на втором и третьем этажах главного универмага.

«Особенность луков, собранных командой студии персонального шоппинга киевского ЦУМа, – это их фан и задор. Все вещи, которые мы выбрали для съемки, созданы украинскими дизайнерами. Их объединяет концептуализм и смелые решения. Это отнюдь не скучная коммерческая одежда, а поле для фешн-экспериментов. Так как мы работаем со всеми брендами, которые представлены в киевском ЦУМе, мы точно знаем, как сориентировать клиента и что ему предложить», – рассказала Катерина Орехова.

Фотограф: Соня Возняк

Модели: Мария Рассказова, Валерия Ковальчук, Янина Борисова

Стилист: Катерина Орехова

Подготовила Анастасия Малая