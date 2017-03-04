Британская академия выбирала лучшие обложки книг 2017 года

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Британская Академия дизайна книжных обложек ежегодно проводит конкурс среди лучших изданий, определяя победителей в 10 номинациях — «Классика/Переиздание», «Серия», «Для детей», «Нехудожественная литература» и других. Вчера стали известны триумфаторы этого года: среди них — новый выпуск рассказов Вирджинии Вульф, «Книга памяти» Лары Айвери, «Основания» Айзека Азимова и нашумевшие «Сияния» Кетрин Валенте. Собрали для вас не только победителей, но и тех, кто попали в шорт-лист премии ABCD17, а полный список участников отбора можно найти на сайте академии.

Подготовила Александра Даруга