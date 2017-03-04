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Британская академия выбирала лучшие обложки книг 2017 года

Girls_On_Fire___Jack_Smyth
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Британская Академия дизайна книжных обложек ежегодно проводит конкурс среди лучших изданий, определяя победителей в 10 номинациях — «Классика/Переиздание», «Серия», «Для детей», «Нехудожественная литература» и других. Вчера стали известны триумфаторы этого года: среди них — новый выпуск рассказов Вирджинии Вульф, «Книга памяти» Лары Айвери, «Основания» Айзека Азимова и нашумевшие «Сияния» Кетрин Валенте. Собрали для вас не только победителей, но и тех, кто попали в шорт-лист премии ABCD17, а полный список участников отбора можно найти на сайте академии.

a_child_of_booksAll_This_Has_Nothing_To_Do_With_Me___Justine_AnweilerCold_Skin___Christopher_GalePass_It_On___art_directed_Sophy_Henn,_i_Goldy_BroadRaptor___Jo_WalkerThe_Boy_in_the_Striped_Pyjamas___Oliver_JeffersThe_Joy_of_Quiz___Tom_EtheringtonThe_Memory_Book___Sinem_ErkasThe_Secret_Lives_of_Colour___James_Edgar_designVinegar_Girl___Kris_PotterGenius_of_Birds___Jack_SmythIlluminature___CarnovskyThe_Wonderful_Adventures_of_Nils_Holgersson___Coralie_Bickford_SmithDark_Matter___James_AnnalSwan_Boy___Nathan_BurtonThe_Island___Nathan_BurtonFoundation___Mike_ToppingMarcus_Coates___Fraser_Muggeridge_studioPlaying_the_Bass_with_Three_Left_Hands___Luke_BirdRadiance___Nathan_BurtonThe_Beginning_Woods___Helen_Crawford_WhiteThe_Trees___Dave_MannTRUE_NAMES_packshot1917___David_PearsonBeast___Leo_NickollsMy_Father_the_Pornographer___Jamie_KeenanThe_Girl_Of_Ink_and_Stars___Helen_Crawford_Whitenicotine_JulianHumphriesThe_Voices_Within___Harry_HaysomTheStartofSomething_SuzanneDean

Подготовила Александра Даруга

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