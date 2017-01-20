Британская группа Jamiroquai выпустила первый трек за последние семь лет

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Известная британская джаз-фанк группа Jamiroquai опубликовала первый трек под названием «Automaton» после длительной паузы в семь лет, а также анонсировала дату нового музыкального альбома. Неожиданное возвращение произошло прошлой ночью во время прямого эфира на британском радио BBC Radio 2. Известно, что новая композиция войдет в альбом, релиз которого запланирован на 31 марта. Напомним, что за всю свою карьеру Jamiroquai удостоились четырех наград от MTV, а также «Грэмми». Помимо этого, музыкальный альбом группы альбом «Travelling Without Moving», выпущенный в 1996 году, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

Подготовила Екатерина Горбенко