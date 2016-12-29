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Британский Bohoо отдаст $20 млн за Nasty Gal

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Британский онлайн-магазин Bohoo.com готов заплатить $20 млн за покупку активов Nasty Gal. По американским законам, сделка состоится, если на торгах 5 января не найдется желающий предложить большую цену.

«Если нам удастся приобрести Nasty Gal, такой устоявшийся глобальный бренд станет отличным прибавлением к семье Boohoo, – говорят руководители Boohoo Махмуд Камани и Кэрол Лэйн. – После нашей недавней покупки PrettyLittleThing.com, это станет идеальным новым шагом на быстрорастущий международный рынок молодежной одежды».

Напомним, что в ноябре 2016 года основательница Nasty Gal София Аморузо объявила о банкротстве онлайн-магазина, рассчитывая на реструктуризацию и привлечение нового акционера или спонсора.

Подготовила Анастасия Малая

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