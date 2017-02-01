Британский дизайнер Дженни Пэкхем разработала костюмы для нового бурлеск-шоу Диты фон Тиз

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Любимый дизайнер Кейт Мидлтон разработала несколько сценических костюмов для нового бурлеск-шоу Диты фон Тиз под названием «The Art of the Teese». Премьера первого шоу, на котором американская исполнительница в стиле бурлеска появится в костюмах Дженни Пэкхем, состоится уже сегодня в Чикаго. Специально для Диты дизайнер разработала небесно-голубое сатиновое платье, усыпанное двумя тысячами кристаллов Swarovski.

«Блеск имеет большое значение. Дженни действительно понимает, какое количество лоска необходимо для каждого костюма. Этот наряд даже лучше, чем тот знаменитый халат из фильма режиссёра Джорджа Кьюкора «Обед в восемь», о котором я всегда мечтала будучи ребенком», — добавила Дита, вдохновленная творчеством актрисы Джин Харлоу.

Чтобы помочь Дите исполнить свою мечту, Пэкхэм пришлось пересмотреть несколько старых голливудских кинофильмов 30-х годов, прежде чем пригласить фон Тиз на первую примерку в Лос-Анджелес.

«Подобные примерки имеют очень важное значение. Особенно если это одежда, созданная по индивидуальному заказу. В таком случае особую роль играет то, как одежда ведет себя в движении, и как становится частью перформанса», — прокомментировала Дженни Пэкхем.

Помимо Дженни в разработке костюмов принимал участие давний друг Диты — дизайнер Зак Позен. Он сшил несколько черных смокингов для балета фон Тиз.

Подготовила: Екатерина Горбенко