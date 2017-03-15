Butterflies of Paris: Как устроены дикие джунгли парижского стритстайла

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Журнал W Magazine опубликовал документальный фильм о дикой природе парижского стритстайла и его необычных обитателях. Его автором стал кинорежиссер Кристиан Аарон. За кадром актер Джеймс Гиллис, который звучит почти также, как один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов — Дэвид Аттенборо, рассказывает о классификации различных видов стристайл-звезд. Гиллис разделяет их на: «Успешная псевдофранцуженка», «Госпожа маскировки», «Ходячее недоразумение», «Слащавое высокомерие» и «Французская недотрога».

Фильм демонстрирует удивительно проницательные наблюдения над различными «существами» стритстайла, жаждущими внимания людей, такими, которые «ходят с опущенными глазами» (потому что они слишком заняты, глядя на свои мобильные устройства) или другие, которые совершают «ложные выходы», только для того, чтобы вернуться через несколько секунд и привлечь больше внимания.

Подготовила Екатерина Горбенко