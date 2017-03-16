Новости моды

Chanel опубликовал тизеры новой рекламной кампании

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Новую рекламную компанию Chanel посвятили основательнице модного Дома — Габриель Шанель. Она стала иконой стиля, изменила взгляд на fashion-индустрию, сняла с женщины корсет, подарила черный цвет и революционные духи.
«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда», — говорила Габриель.

Рекламный ролик состоит из четырех частей. В съемах приняли участие музы Карла Лагерфельда: Кристен Стюарт, она играет роль Габриель Шанель, Кара Делевинь, Каролин Дe Мегрэ и Фаррелл Уильямс, который стал лицом модного Дома Chanel.
Все четыре тизера уже доступны к просмотру, а премьера запланирована на 3 апреля.

Подготовила Янина Борисова

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