CHANEL представит рекламную кампанию сумки Gabrielle

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Впервые сумка Gabrielle была представлена на показе CHANEL весной прошлого года. На создание культового аксессуара Карла Лагерфельда вдохновили очки виртуальной реальности: он экспериментировал с формами и углами, создав простую, но в то же время гениальную конструкцию. Сумка обладает плоским дном, а также двойной цепью, которая позволяет носить аксессуар как в руках, так и через плечо.

В новой рекламной кампании Модного дома примут участие сразу несколько знаковых для бренда знаменитостей: Фаррелл Уильямс, который совсем недавно стал автором саундтрека для короткометражного фильма CHANEL, а также Кристен Стюарт, Каролин де Мегрэ и Кара Делевинь. Дебют нового кампейна запланирован на 3 апреля 2017 года.

Подготовила Анастасия Малая